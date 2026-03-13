Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с *WhatsApp

Опубликовано 13 марта 2026, 18:301 мин.
Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с *WhatsAppВедомство заявило, что решений о разблокировке мессенджера не принималось
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что решения уполномоченных органов о снятии ограничений с мессенджера *WhatsApp не поступали. Таким образом в ведомстве прокомментировали слухи, распространяемые в соцсетях, о частичном восстановлении работы мессенджера.
Ранее пользователи стали сообщать, что мессенджер начал работать у некоторых абонентов без использования средств обхода блокировок. Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что никаких официальных решений об изменении статуса WhatsApp не принималось.
«Решения уполномоченных органов о снятии ограничений в отношении мессенджера WhatsApp не поступали», – сказано в сообщении пресс-службы РКН.
* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
Источник:Агентство городских новостей Москва
Автор:Андрей Кадуков
