В России
Опубликовано 13 марта 2026, 18:30
1 мин.

Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с *WhatsApp

Ведомство заявило, что решений о разблокировке мессенджера не принималось
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что решения уполномоченных органов о снятии ограничений с мессенджера *WhatsApp не поступали. Таким образом в ведомстве прокомментировали слухи, распространяемые в соцсетях, о частичном восстановлении работы мессенджера.
© Deeksha Pahariya / Unsplash

Ранее пользователи стали сообщать, что мессенджер начал работать у некоторых абонентов без использования средств обхода блокировок. Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что никаких официальных решений об изменении статуса WhatsApp не принималось.

«Решения уполномоченных органов о снятии ограничений в отношении мессенджера WhatsApp не поступали», – сказано в сообщении пресс-службы РКН.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.