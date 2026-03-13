Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с *WhatsApp

Ранее пользователи стали сообщать, что мессенджер начал работать у некоторых абонентов без использования средств обхода блокировок. Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что никаких официальных решений об изменении статуса WhatsApp не принималось.

«Решения уполномоченных органов о снятии ограничений в отношении мессенджера WhatsApp не поступали», – сказано в сообщении пресс-службы РКН.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.