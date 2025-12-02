Роскомнадзор отразил DDoS-атаку длительностью почти 4 дня

Всего за месяц было отражено 1069 DDoS-атак. Их целями стали информационные системы органов госуправления, а также объекты топливно-энергетического, транспортного, финансового и промышленного секторов. Чаще всего атаковали телекоммуникационную отрасль, а наибольшее число инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе, отметили в ведомстве. Основная часть атак исходила с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии и Японии.

Помимо противодействия DDoS-атакам, в ноябре были заблокированы 6795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.