В России
Опубликовано 23 июня 2025, 23:36
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Роскомнадзор призвал рекламодателей перейти на российские площадки

Иначе грозят штрафы
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие размещение рекламы на заблокированных интернет-ресурсах. Роскомнадзор рекомендовал рекламодателям и рекламораспространителям заранее перенести рекламные кампании на российские платформы.
Роскомнадзор призвал рекламодателей перейти на российские площадки

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В пресс-службе ведомства отметили, что новые правила распространяются в том числе на социальные сети, признанные в России запрещенными. За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП РФ. Штрафы смогут получить как компании-рекламодатели, так и распространители рекламы.

Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба. В Роскомнадзоре подчеркнули, что переход на отечественные интернет-ресурсы позволит бизнесу избежать санкций и продолжать рекламные кампании без перебоев, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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