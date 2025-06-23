Роскомнадзор призвал рекламодателей перейти на российские площадки

В пресс-службе ведомства отметили, что новые правила распространяются в том числе на социальные сети, признанные в России запрещенными. За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП РФ. Штрафы смогут получить как компании-рекламодатели, так и распространители рекламы.

Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба. В Роскомнадзоре подчеркнули, что переход на отечественные интернет-ресурсы позволит бизнесу избежать санкций и продолжать рекламные кампании без перебоев, добавили в пресс-службе.