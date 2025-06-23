Роскомнадзор призвал рекламодателей перейти на российские площадки

Опубликовано 23 июня 2025, 23:361 мин.
Роскомнадзор призвал рекламодателей перейти на российские площадкиИначе грозят штрафы
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие размещение рекламы на заблокированных интернет-ресурсах. Роскомнадзор рекомендовал рекламодателям и рекламораспространителям заранее перенести рекламные кампании на российские платформы.
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В пресс-службе ведомства отметили, что новые правила распространяются в том числе на социальные сети, признанные в России запрещенными. За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП РФ. Штрафы смогут получить как компании-рекламодатели, так и распространители рекламы.
Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба. В Роскомнадзоре подчеркнули, что переход на отечественные интернет-ресурсы позволит бизнесу избежать санкций и продолжать рекламные кампании без перебоев, добавили в пресс-службе.