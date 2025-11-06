Роскомнадзор решил ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных

К тому же этот шаг направлен на защиту россиян от чрезмерного сбора данных и снижение рисков, связанных с их обработкой. Со временем согласий становится очень много их сложно контролировать.

Сначала новые правила будут распространяться на такие отрасли, как образование и туризм. Они должны включать чёткие рекомендации по сбору, хранению, передаче данных и мерам безопасности. А контролировать соблюдение этих требований будут надзорные органы совместно с РКН.

Стандарты разрабатываются в Центра компетенций в сфере персональных данных Главного радиочастотного центра, и, как ожидается, облегчат соблюдение требований для предприятий, особенно малых. В течение осенней сессии Госдумы РКН направит инициативу на рассмотрение законодателям.