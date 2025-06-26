Роскомнадзор: сервис Twitch оштрафован в России на 69,7 млн рублей

Причина штрафа — неудаление по требованию РКН запрещённого контента, а также невыполнение обязанностей владельца соцсети, согласно правилам.

Ранее российские пользователи Twitch столкнулись с ограничением качества стриминговых трансляций. Для россиян введено одностороннее ограничение в 720p для видеопотоков. И это ограничение касается не всех каналов, однако причины избирательного подхода пока остаются неясными.

«Администрация Twitch удалила около 1,7 тысячи URL с противоправным контентом. Между тем, за неудаление запрещённого контента и неисполнение обязанностей владельца социальной сети, предусмотренных российским законодательством, Twitch Interactive, Inc. привлекается к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов достигла 69,7 миллиона рублей», — сказано в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.