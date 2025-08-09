Роскомнадзор в течение июля отразил 680 DDoS-атак на российские госорганизации

Специалисты успешно отразили 680 атак, нацеленных на нарушение работы важных госсистем. В основном DDoS-атаки были направлены на сайты и сервисы государственных органов, транспортных компаний и операторов связи.

Одна из самых мощных атак достигала скорости 750 Гбит/с. Для сравнения, такая скорость атаки равна передаче 138 млн сообщений (пакетов) в секунду. Эта атака длилась 5 дней и 37 минут.

Большинство атак пришли с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии, Нидерландах, Франции и Индонезии. Основные места, куда шли атаки, находились в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской областях, а также в Крыму.