Роскомнадзор заинтересовался Roblox из-за деструктивного поведения пользователей

РКН подчеркнул, что системы модерации контента Roblox недостаточны для защиты от появления вредоносного контента на платформе. В частности, существует значительное число материалов, негативно влияющих на моральное и этическое развитие детей. К примеру, были выявлены кибербуллинг потенциальная возможность взаимодействия несовершеннолетних с опасными лицами, включая педофилов.

Кроме того, Roblox был связан с громким уголовным делом в Санкт-Петербурге, где школьница, обвиняемая в убийстве своей матери, предположительно участвовала в виртуальном моделировании преступления в игре.

МВД неоднократно предупреждало о мошеннических схемах при покупке игровой валюты Roblox. К тому же, по словам председатель комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, детей с 8 лет активно вовлекают в преступную деятельность через Likee и Roblox. С января вторая платформа вводит обязательную верификацию по биометрическим данным.