В России
Опубликовано 06 декабря 2025, 17:15
1 мин.

Роскомнадзор заявил, что в России игра Minecraft не заблокирована

Ведомство опровергло слухи
Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке в России игры Minecraft, которые появились сразу после блокировки Roblox.
Роскомнадзор заявил, что в России игра Minecraft не заблокирована

© Minecraft

РКН заявил, что не ограничивает доступ к Minecraft в России, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. В заявлении опровергаются сообщения о том, что Minecraft был внесён в список запрещённого контента в стране.

Minecraft, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и опубликованная его студией Mojang AB, пользуется широкой популярностью с момента своего выхода в конце 2011 года. Она доступна для Windows, Linux и macOS и распространяется через официальный веб-сайт. Ежемесячно с игрой знакомятся около 170 миллионов пользователей по всему миру.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещённых"», — сказано в сообщении.