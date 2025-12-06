Роскомнадзор заявил, что в России игра Minecraft не заблокирована

РКН заявил, что не ограничивает доступ к Minecraft в России, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. В заявлении опровергаются сообщения о том, что Minecraft был внесён в список запрещённого контента в стране.

Minecraft, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и опубликованная его студией Mojang AB, пользуется широкой популярностью с момента своего выхода в конце 2011 года. Она доступна для Windows, Linux и macOS и распространяется через официальный веб-сайт. Ежемесячно с игрой знакомятся около 170 миллионов пользователей по всему миру.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещённых"», — сказано в сообщении.