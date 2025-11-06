Роскосмос 27 ноября отправит на МКС миссию на корабле «Союз МС-28»

На заседании комиссии в Центре подготовки космонавтов была проведена оценка готовности экипажей к миссии. Это будет 74-я экспедиция на МКС.

Основной экипаж 74-й экспедиции состоит из космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта Анила Менона.