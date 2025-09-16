Роскосмос и ФПИ станут партнёрами в реализации нацпроекта «Космос»

Соответствующее соглашение заключили глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн. Баканов отметил, что реализация национального проекта начнётся в 2026 году и будет зависеть от внедрения инновационных технологий. По его словам, совместная работа с ФПИ позволит заложить техническую и технологическую базу для разработки передовых продуктов в космической сфере и повысить эффективность научных исследований.

Вакштейн добавил, что соглашение открывает большие перспективы: позволит нам сосредоточиться на передовых космических исследованиях, которые станут основой для продуктов будущего поколения.

«Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн. Сотрудничество также предусматривает создание перспективных радиоэлектронных приборов и специальной электронной компонентной базы в интересах развития орбитальной группировки и наземного сегмента космических систем», — сказано в пресс-релизе Роскосмоса.