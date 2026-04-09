Роскосмос и NASA продлят работу модуля МКС «Заря» до 2032 года

Функционально-грузовой блок «Заря» запустили 20 ноября 1998 года, и именно от него начали строить МКС. Корпуса, двигатели, системы терморегулирования и электроснабжения со временем изнашиваются, но их состояние пока позволяет продлевать срок службы. Главное — следить за теми элементами, которые нельзя заменить прямо на орбите.

Сейчас российский сегмент станции рассчитан до 2028 года, а американский — до 2030-го. На данный момент Роскосмосом озвучены такие планы: в 2028 году начнётся строительство РОС прямо в составе МКС, а в 2030-м её отстыкуют и запустят в автономный полёт. Как отмечается, продление жизни «Заре» и «Звезде» — важный шаг, чтобы Россия не осталась без станции в переходный период.