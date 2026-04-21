Роскосмос: корабль «Прогресс МС-32» сгорел в атмосфере, обломки упали в океан

«Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» 21 апреля в 01:09 мск. Корабль доставил на МКС больше 2,5 тонн грузов: оборудование, еду, воду, топливо и воздух. Теперь его место займёт следующий корабль.

Запуск «Прогресса МС-34» запланирован на 26 апреля. Как отмечает ТАСС, эти грузовики специально созданы для обслуживания орбитальных станций: они возят припасы, топливо и даже корректируют орбиту.

«Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-32", проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана», — сказано в сообщении Роскосмоса.