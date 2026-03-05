Роскосмос начал сборку спутника «Ямал» по заказу «Газпрома»

По информации ТАСС, началась сборка модуля служебных систем (МСС) спутника связи «Ямал-501». Это платформа, на которой размещается всё оборудование, необходимое для работы аппарата в космосе. Конструкция разрабатывается с улучшенными характеристиками по массе и жёсткости, сообщили в пресс-службе предприятия.

Контракт на изготовление и поставку спутника был заключён между «Решетневым» и оператором «Газпром космические системы» в ноябре 2023 года. Аппарат создаётся на базе универсальной платформы «Экспресс-1000» и предназначен для оказания услуг связи в Ku-диапазоне.

Вывести «Ямал-501» планируют на геостационарную орбиту в позицию 55 градусов восточной долготы. Оттуда спутник сможет обслуживать российских клиентов, а также абонентов на Ближнем Востоке и в Африке. Запуск намечен на 2027 год, заявленный срок активного существования — 15 лет.