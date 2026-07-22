Роскосмос: новый модем для спутникового интернета «Гонец» успешно прошёл испытания

В ходе испытаний передавали данные размером от 10 байт до 20 килобайт — все сеансы прошли без нареканий. Модем специально отключали от питания, но после восстановления информация сохранялась на 100%. Устройство можно интегрировать в любую технику: оно обеспечит доступ к сети там, где сотовая связь недоступна.

В Роскосмосе отметили, что в будущем планируется серийное производство, а также расширение линейки подобных устройств. Это позволит сделать спутниковый интернет вещей более доступным для промышленности, логистики и удалённых объектов.

«Новый компактный модем для спутникового интернета вещей "АТ-Гонец" (УРМ-Д2) протестировали предприятие Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" и компания "Стэкком". Без сбоев и потерь данных. Там, где многие системы "глючат", новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на 100%», — сказано в сообщении Роскосмоса.