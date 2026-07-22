В России
Опубликовано 22 июля 2026, 02:30
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Роскосмос: новый модем для спутникового интернета «Гонец» успешно прошёл испытания

Устройство в шесть раз компактнее предыдущей версии и работает без потери данных
Роскосмос и компания «Стэкком» протестировали новый модем «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) для спутникового интернета вещей. Испытания показали, что прибор отрабатывает без сбоев и полностью сохраняет данные даже после отключения питания. Новинка в шесть раз компактнее предшественника и предназначена для работы в местах без сотовой связи.
Роскосмос: новый модем для спутникового интернета «Гонец» успешно прошёл испытания

© Роскосмос

В ходе испытаний передавали данные размером от 10 байт до 20 килобайт — все сеансы прошли без нареканий. Модем специально отключали от питания, но после восстановления информация сохранялась на 100%. Устройство можно интегрировать в любую технику: оно обеспечит доступ к сети там, где сотовая связь недоступна.

В Роскосмосе отметили, что в будущем планируется серийное производство, а также расширение линейки подобных устройств. Это позволит сделать спутниковый интернет вещей более доступным для промышленности, логистики и удалённых объектов.

«Новый компактный модем для спутникового интернета вещей "АТ-Гонец" (УРМ-Д2) протестировали предприятие Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" и компания "Стэкком". Без сбоев и потерь данных. Там, где многие системы "глючат", новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на 100%», — сказано в сообщении Роскосмоса.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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