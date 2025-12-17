Роскосмос определил зону на Луне для размещения базы

По словам Кутового, луноход-исследователь будет перемещаться по выбранной территории на Луне, которая считается наиболее перспективной для создания лунной базы; там аппарат будет проводить анализ грунта.

Он также подчеркнул, что Роскосмос сейчас закладывает основу для будущих космических проектов, связанных с экспансией человечества в космос.

«Луноход-исследователь будет ездить по уже выбранной области определенной на Луне - наиболее интересной с точки зрения создания лунной базы. Он там будет ездить и исследовать грунт», — рассказал Денис Кутовой.