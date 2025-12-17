Роскосмос определил зону на Луне для размещения базы

Опубликовано 17 декабря 2025, 00:021 мин.
Роскосмос определил зону на Луне для размещения базыТерриторию изучит луноход-исследователь
Роскосмос определился с местом для создания лунной базы, и теперь луноход будет исследовать эту область. Об этом рассказал заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой в рамках программы «100 проектов будущего России».
По словам Кутового, луноход-исследователь будет перемещаться по выбранной территории на Луне, которая считается наиболее перспективной для создания лунной базы; там аппарат будет проводить анализ грунта.
Он также подчеркнул, что Роскосмос сейчас закладывает основу для будущих космических проектов, связанных с экспансией человечества в космос.
«Луноход-исследователь будет ездить по уже выбранной области определенной на Луне - наиболее интересной с точки зрения создания лунной базы. Он там будет ездить и исследовать грунт», — рассказал Денис Кутовой.