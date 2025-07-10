Роскосмос отказался от спутников Марафон и Скиф ради экономии бюджета

Опубликовано 10 июля 2025, 17:151 мин.
Роскосмос отказался от спутников Марафон и Скиф ради экономии бюджетаНо может быстро вернуться к развёртыванию
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация отказалась от проектов спутниковых группировок «Марафон IoT» и «Скиф» ради экономии бюджета. При этом Роскосмос может вернуться к ним при проявлении интереса частными компаниями.
Баканов рассказал, что эти проекты были частью национального проекта, но пока не нашли поддержки от частных игроков. В то же время многоспутниковая группировка «Сфера», которая включает в себя «Скиф» и «Марафон», остаётся актуальной и является важной частью космической программы России.
Глава Роскосмоса назвал эту группировку интегрированной орбитальной системой, объединяющей различные космические технологии, включая системы связи, радиолокационные комплексы и навигационную систему ГЛОНАСС.
«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу… Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть», — отметил Баканов.