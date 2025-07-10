В России
Опубликовано 10 июля 2025, 17:15
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Роскосмос отказался от спутников Марафон и Скиф ради экономии бюджета

Но может быстро вернуться к развёртыванию
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация отказалась от проектов спутниковых группировок «Марафон IoT» и «Скиф» ради экономии бюджета. При этом Роскосмос может вернуться к ним при проявлении интереса частными компаниями.
Роскосмос отказался от спутников Марафон и Скиф ради экономии бюджета
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Баканов рассказал, что эти проекты были частью национального проекта, но пока не нашли поддержки от частных игроков. В то же время многоспутниковая группировка «Сфера», которая включает в себя «Скиф» и «Марафон», остаётся актуальной и является важной частью космической программы России.

Глава Роскосмоса назвал эту группировку интегрированной орбитальной системой, объединяющей различные космические технологии, включая системы связи, радиолокационные комплексы и навигационную систему ГЛОНАСС.

«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу… Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть», — отметил Баканов.