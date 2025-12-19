Роскосмос открыл возможность заказывать снимки со спутника Кондор-ФКА

Пользователи могут получить готовые снимки с Геопортала Роскосмоса или заказать новые, выбрав маршруты съёмки. Спутники предназначены для мониторинга точечных объектов и крупных территорий. Для доступа необходимо зарегистрироваться на Геопортале.

Обработкой и выдачей данных занимается Научный центр оперативного мониторинга Земли. Для «получения снимков нужно пройти простую регистрацию.

Кондор — серия спутников дистанционного зондирования, разработанных НПО машиностроения, для картографирования, экологического мониторинга и разведки ресурсов. Спутники №1 и №2 запущены в 2024 году, ведётся производство оборудования для двух новых спутников, запуск третьего запланирован на 2026 год. Кондор-ФКА работает круглосуточно и при любой погоде, что делает их более эффективными, чем оптические спутники.

«Роскосмос открыл доступ к данным со спутников Кондор-ФКА. Теперь каждый из нас может получить готовые снимки из базы Геопортала Роскосмоса или заказать новые, изучив маршруты съёмки со спутников российской орбитальной группировки», — сказано в сообщении госкорпорации.