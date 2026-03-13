Роскосмос перечислил необычные причины отказа кандидатам в космонавты

Сначала претенденты подают документы заочно, затем их ждут очные испытания: тестирование профессиональных навыков, проверка физической подготовки и медицинские обследования. Отбором занимаются специалисты Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Возраст не старше 35 лет (на конец 2025 года), высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом диплома не ниже 4, а также стаж работы по специальности не менее трёх лет. Даже при успешном прохождении всех этапов обладателям татуировок придётся от них избавиться — это условие распространяется на любые рисунки, кроме небольших медицинских отметок.

«Некоторые основания для отказа при отборе в отряд космонавтов: искривление носовой перегородки, близорукость со степенью более трех диоптрий в анамнезе, размер обуви — 47 и более, татуировки», — сказано в сообщении госкорпорации.