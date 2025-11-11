Роскосмос перенёс запуск спутников для стереосъёмки Земли Аист-2Т

Из презентации Емельянова стало известно, что в 2025 году планируется запустить два спутника: геостационарный спутник №5 Электро-Л№ 5 и «Обзор-Р». Запуск этих спутников запланирован на конец года.

Спутники Аист-2T предназначены для стереосъёмки поверхности Земли, создания трёхмерных моделей, цифровых карт местности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Емельянов сообщил об этом на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли».