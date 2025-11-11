Роскосмос перенёс запуск спутников для стереосъёмки Земли Аист-2Т

Опубликовано 11 ноября 2025, 23:581 мин.
Роскосмос перенёс запуск спутников для стереосъёмки Земли Аист-2ТНа 2026 год
Андрей Емельянов, заместитель главы холдинга «Российские космические системы» (РКС), который входит в структуру Роскосмоса, сообщил, что запуск пары спутников стереосъёмки Земли Аист-2Т отложен до начала 2026 года.
© Роскосмос
Из презентации Емельянова стало известно, что в 2025 году планируется запустить два спутника: геостационарный спутник №5 Электро-Л№ 5 и «Обзор-Р». Запуск этих спутников запланирован на конец года.
Спутники Аист-2T предназначены для стереосъёмки поверхности Земли, создания трёхмерных моделей, цифровых карт местности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Емельянов сообщил об этом на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли».