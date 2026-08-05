Роскосмос показал Долину гейзеров на Камчатке из космоса

Снимок сделал спутник «Ресурс-П»

Роскосмос опубликовал фотографии Долины гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сделанные из космоса. На снимке — одно из крупнейших в мире гейзерных полей, расположенное в ущелье площадью 4 квадратных километра. Здесь на поверхность выходит более 200 геотермальных объектов.