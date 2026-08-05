Роскосмос показал Долину гейзеров на Камчатке из космоса

Опубликовано 05 августа 2026, 19:501 мин.
Роскосмос показал Долину гейзеров на Камчатке из космосаСнимок сделал спутник «Ресурс-П»
Роскосмос опубликовал фотографии Долины гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сделанные из космоса. На снимке — одно из крупнейших в мире гейзерных полей, расположенное в ущелье площадью 4 квадратных километра. Здесь на поверхность выходит более 200 геотермальных объектов.
Космическая съёмка выполнена с помощью спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
«На этом фото — Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике — одно из крупнейших на планете гейзерных полей. Здесь, в ущелье площадью 4 квадратных км, на поверхность выходит более 200 геотермальных объектов», — отмечается в сообщении Роскосмоса.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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