Роскосмос показал первую открытую человечеством планетарную туманность

Туманность Гантель - первая планетарная туманность, открытая человечеством: ее обнаружил французский астроном Шарль Мессье еще в 1764 году. Свет от туманности идёт до Земли около 1 360 лет, а ее характерная форма напоминает гантель или космическое яблоко", - говорится в сообщении госкорпорации в "Макс", оно сопровождается фотографией туманности, которая опубликована в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

Съемка велась на телескоп ТАЛ-200К. Общая выдержка 10 часов.