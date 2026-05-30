В России
Опубликовано 30 мая 2026, 11:00
1 мин.

Роскосмос показал первую открытую человечеством планетарную туманность

Роскосмос в своём Telegram-канале опубликовал фотографию туманности Гантель - первой планетарной туманности, открытой человечеством.
Роскосмос показал первую открытую человечеством планетарную туманность
© Ferra.ru

Туманность Гантель - первая планетарная туманность, открытая человечеством: ее обнаружил французский астроном Шарль Мессье еще в 1764 году. Свет от туманности идёт до Земли около 1 360 лет, а ее характерная форма напоминает гантель или космическое яблоко", - говорится в сообщении госкорпорации в "Макс", оно сопровождается фотографией туманности, которая опубликована в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

Съемка велась на телескоп ТАЛ-200К. Общая выдержка 10 часов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Тег:
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Роскосмос показал первую открытую человечеством планетарную туманность