Опубликовано 30 мая 2026, 11:001 мин.
Роскосмос показал первую открытую человечеством планетарную туманность
Роскосмос в своём Telegram-канале опубликовал фотографию туманности Гантель - первой планетарной туманности, открытой человечеством.
Туманность Гантель - первая планетарная туманность, открытая человечеством: ее обнаружил французский астроном Шарль Мессье еще в 1764 году. Свет от туманности идёт до Земли около 1 360 лет, а ее характерная форма напоминает гантель или космическое яблоко", - говорится в сообщении госкорпорации в "Макс", оно сопровождается фотографией туманности, которая опубликована в официальном Telegram-канале Роскосмоса.
Съемка велась на телескоп ТАЛ-200К. Общая выдержка 10 часов.