Роскосмос показал снимки извергающегося вулкана Ключевская Сопка

Роскосмос показал снимки извергающегося вулкана Ключевская СопкаВедомство проводит мониторинг активности вулкана
Пресс-служба Роскосмоса опубликовала фото действующего вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Госкорпорация проводит мониторинг активности вулкана.
Спутниковые снимки, полученные с метеорологических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», продолжают фиксировать наличие дымового шлейфа, исходящего от вулкана.
Ранее были зафиксированы выбросы пепла на высоту до 10 км. Главное управление МЧС по Камчатскому краю предоставило предупреждение о возможности выпадения незначительного количества пепла в насёленных пунктах Усть-Камчатского района.