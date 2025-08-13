Роскосмос показал снимки извергающегося вулкана Ключевская Сопка

Спутниковые снимки, полученные с метеорологических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», продолжают фиксировать наличие дымового шлейфа, исходящего от вулкана.

Ранее были зафиксированы выбросы пепла на высоту до 10 км. Главное управление МЧС по Камчатскому краю предоставило предупреждение о возможности выпадения незначительного количества пепла в насёленных пунктах Усть-Камчатского района.