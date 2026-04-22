«Роскосмос» показал Землю из космоса в День Земли

Снимок опубликован в Telegram-канале Роскосмоса. На нём видна наша планета из космоса. В ведомстве подчеркнули, что День Земли напоминает о важности защиты окружающей среды и объединения людей в этом вопросе.

Как «Электро‑Л» № 5 — российский гидрометеорологический спутник, который ведёт съёмку Земли в разных диапазонах. Такие снимки помогают не только в праздники, но и в повседневной работе: мониторинге погоды, климата и экологической обстановки.

«22 апреля отмечается День Земли — международный праздник, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы», — сказано в сообщении госкорпорации.