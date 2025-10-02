Роскосмос предложил отмечать российскую неделю космоса с 6 по 12 апреля

Задача мероприятия — привлечь внимание общественности к достижениям России в освоении космоса. Проект постановления, содержащий эту инициативу, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, «Неделя космоса» будет проводиться ежегодно, начиная с 2026 года, в период с 6 по 12 апреля. За счёт этого должен быть повышен уровень осведомлённости населения о вкладе России в развитие космических технологий и укреплён международный авторитет страны в космической сфере.

В качестве председателя оргкомитета Роскосмос предложил кандидатуру вице-премьера Дениса Мантурова.

«В целях популяризации отечественной космонавтики, укрепления национального престижа в космической сфере постановляю: проводить начиная с 2026 года на ежегодной основе в период с 6 по 12 апреля в Российской Федерации Неделю космоса», — сказано в проекте документа.