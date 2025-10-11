Роскосмос провёл успешные огневые испытания первой ступени ракеты Союз-5

Роскосмос подтвердил успешное проведение наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя Союз-5. Испытания прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и длились 160 секунд, что полностью соответствовало техническим требованиям.

Пресс-служба Роскосмоса отметила, что первая ступень оснащена двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн, а новая ракета получит такую же ступень.

Видеозапись испытаний будет опубликована 11 октября. Запуск ракеты Союз-5 с космодрома Байконур запланирован на конец текущего года.

«Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты Союз-5», — сказано в сообщении.