Роскосмос разместит новую станцию ГЛОНАСС в Антарктиде

Эта станция будет находиться на российской базе Русская, расположенной в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд; база Русская основана в 1980 году. Новая измерительная станция позволит лучше видеть спутники, которые летают над южной частью Тихого океана и над тихоокеанским сектором Антарктиды. Благодаря этому система ГЛОНАСС станет более точной для гражданских пользователей.

Сейчас на южном континенте размещены три подобные, беззапросные измерительные станции. Они помогают делать навигационные сервисы точнее и надёжнее. Также данные с этих станций важны для научных исследований, особенно для изучения атмосферы Земли.

«Информация с измерительных станций используется в системах формирования высокоточных поправок и системе контроля, что обеспечивает предоставление услуги повышенной надёжности и точности в интересах гражданских потребителей. Кроме того, информация с антарктических станций представляет большой интерес для научных исследований и востребована для изучения параметров ионосферы», — отмечается в сообщении.