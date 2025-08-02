В России
Опубликовано 02 августа 2025, 13:29
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Роскосмос разместит новую станцию ГЛОНАСС в Антарктиде

Для улучшения работы навигационных спутников
В Антарктиде планируют установить беззапросную измерительную станцию ГЛОНАСС, которая поможет улучшить работу навигационных спутников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
Роскосмос разместит новую станцию ГЛОНАСС в Антарктиде
© Jürgen Treutler, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

Эта станция будет находиться на российской базе Русская, расположенной в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд; база Русская основана в 1980 году. Новая измерительная станция позволит лучше видеть спутники, которые летают над южной частью Тихого океана и над тихоокеанским сектором Антарктиды. Благодаря этому система ГЛОНАСС станет более точной для гражданских пользователей.

Сейчас на южном континенте размещены три подобные, беззапросные измерительные станции. Они помогают делать навигационные сервисы точнее и надёжнее. Также данные с этих станций важны для научных исследований, особенно для изучения атмосферы Земли.

«Информация с измерительных станций используется в системах формирования высокоточных поправок и системе контроля, что обеспечивает предоставление услуги повышенной надёжности и точности в интересах гражданских потребителей. Кроме того, информация с антарктических станций представляет большой интерес для научных исследований и востребована для изучения параметров ионосферы», — отмечается в сообщении.