Роскосмос: Россия хочет осваивать низкую орбиту экономически и удешевлять запуски

Глазков выступил на Молодёжном космическом инженерном конгрессе в МГТУ им. Баумана в рамках Недели космоса. Он подчеркнул, что государство должно выступать регулятором новых рынков на орбите. Чем дешевле станет доставка грузов, тем ближе будут дальние космические горизонты.

В Роскосмосе видят свою миссию в том, чтобы построить технический «мост» в космос. Снижение себестоимости запусков — ключевая задача сегодняшнего дня.

«С точки зрения государственной политики, околоземную низкую орбиту мы рассматриваем как пространство экономического освоения и здесь мы видим роль государства как регулятора рынков. И абсолютно чётко понимаем, что те сервисы и услуги, которые сегодня поставляются с орбиты, — это часть цифровой экономики», — подчеркнул Глазков.