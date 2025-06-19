Роскосмос сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 520 метров

Опубликовано 19 июня 2025, 21:591 мин.
Роскосмос сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 520 метровТеперь высота орбиты станции — 416,18 км над поверхностью Земли
Роскосмос сообщил, что в результате коррекции высота орбиты МКС увеличилась на 520 метров.
По сообщениям, в 05:34 мск были запущены двигатели корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 208,4 секунды и выдали импульс величиной 0,3 м/с. После коррекции высота орбиты МКС составила 416,18 км над поверхностью Земли.
Как отмечено в сообщении Роскосмоса, с помощью манёвров коррекции МКС регулярно поддерживают на заданной орбите. Это нужно, так как на высоте около 400 км над поверхностью Земли ощущается влияние атмосферы и станция постепенно снижается.