Роскосмос: утечка воздуха на МКС не опасна для космонавтов и бортовых систем

Первое место утечки оперативно заделали двухкомпонентным герметиком «Герметалл-1». Второе находится на конусной части переходной камеры, сейчас ведётся подготовка к его заделке. По словам замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, астронавты NASA вернулись из корабля Crew Dragon на борт МКС и продолжают штатную работу.

Ранее американский экипаж был переведён в пристыкованный корабль на время работ. Сейчас ситуация под контролем, давление на станции поддерживается на расчётном уровне. Утечка не повлияет на дальнейшую эксплуатацию МКС.