Роскосмос: утечка воздуха на МКС не опасна для космонавтов и бортовых систем

Опубликовано 06 июня 2026, 18:001 мин.
Роскосмос: утечка воздуха на МКС не опасна для космонавтов и бортовых системОдно место уже заделали, второе готовят
Роскосмос сообщил «Ленте.Ru», что утечка воздуха на МКС не угрожает бортовым системам и экипажу. Причиной стал наддув отсека переходной камеры модуля «Звезда». Одно место утечки уже загерметизировали, второе готовят к ремонту. Давление на станции стабильно.
Первое место утечки оперативно заделали двухкомпонентным герметиком «Герметалл-1». Второе находится на конусной части переходной камеры, сейчас ведётся подготовка к его заделке. По словам замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, астронавты NASA вернулись из корабля Crew Dragon на борт МКС и продолжают штатную работу.
Ранее американский экипаж был переведён в пристыкованный корабль на время работ. Сейчас ситуация под контролем, давление на станции поддерживается на расчётном уровне. Утечка не повлияет на дальнейшую эксплуатацию МКС.