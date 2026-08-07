В России
Опубликовано 07 августа 2026, 23:05
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Роскосмос ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» №5

Он усилит гидрометеорологическую группировку
Роскосмос ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» №5, запущенный в середине февраля на геостационарную орбиту. Аппарат существенно усилит возможности российской гидрометеорологической группировки, сообщили в пресс-службе холдинга «Российские космические системы» (РКС). Снимки с этого аппарата, как и с других спутников, находятся в открытом доступе для граждан, научных учреждений и поисково-спасательных центров.
Роскосмос ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» №5
© Pavel Kolotilov, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Параллельно РКС ведёт работы по модернизации и изготовлению приборов для перспективных «Электро-Л» №6 и №7. Также началось эскизное проектирование целевой и служебной аппаратуры для спутников следующего поколения — серии «Электро-М», которые в будущем полностью заменят текущие аппараты и расширят функционал.

ТАСС уточняет, что сейчас на геостационарной орбите работают четыре спутника «Электро-Л»: №2, №3, №4 и №5. При этом в точке 76° восточной долготы находятся сразу два аппарата — №5 и №3. В Роскосмосе не исключают, что в дальнейшем «Электро-Л» №3 переведут в точку 14,5° западной долготы, где сейчас, уже превысив срок активного существования, функционирует «Электро-Л» №2.

«В настоящее время специалистами холдинга РКС ведутся работы по модернизации и изготовлению приборов для перспективных аппаратов "Электро-Л" №6 и №7 для пополнения группировки. Также проводится эскизное проектирование целевых и служебных приборов для аппаратов следующего поколения — серии "Электро-М". В перспективе они позволят полностью заменить "Электро-Л", значительно расширив их прикладной погодный и научный функционал», — сказано в сообщении РКС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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