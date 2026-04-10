Роскосмос запланировал отправку робота «Теледроид» на МКС на 2026 год

Задача «Теледроида» — готовить рабочее место снаружи станции до выхода космонавта и убирать его после, чтобы человек выходил в открытый космос только для самых ответственных операций. Робот может действовать как в копирующем режиме, повторяя движения оператора, так и выполнять часть задач самостоятельно.

Сроки запуска зависят от графика доставки оборудования на МКС. Если всё пойдёт по плану, космический эксперимент начнётся в конце 2026 года или в начале 2027-го.

«Задача робота - это снизить нагрузку на космонавта и повысить производительность труда. Чтобы робот мог работать на внешней поверхности, подготавливать рабочее место перед тем, как космонавт выйдет [в открытый космос]. Чтобы человек выходил в открытый космос только для ответственных операций, а дальше с помощью того же робота можно полностью рабочее место убирать», — рассказал в ходе Первого Российского космического форума генеральный директор по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.