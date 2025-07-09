В России
Опубликовано 09 июля 2025, 17:15
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Роскосмос запланировал запуск грузового корабля "Прогресс МС-32 на сентябрь

Корабль готовят к запуску на Байконуре
ТАСС со ссылкой на Роскосмос сообщает, что на сентябрь запланирован запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-32» к Международной космической станции.
Роскосмос запланировал запуск грузового корабля "Прогресс МС-32 на сентябрь

© Роскосмос

Корабль расконсервировали на Байконуре в рамках подготовки к запуску. «Прогресс-32» прошёл проверку состояния солнечных батарей и бортовых систем, предстоят испытания радиотехнических средств и проверка герметичности.

Предыдущий запуск «Прогресса МС-31» состоялся 3 июля, а стыковка с МКС успешно прошла 6 июля. Отправка грузов на МКС продолжается в установленном графике, подтвердили в госкорпорации.

«На Байконуре расконсервировали "Прогресс МС-32" и проверили состояние его солнечных батарей и бортовых систем. В июле корабль пройдёт испытания радиотехнических средств и проверку герметичности. Отправка очередного груза на МКС — в сентябре», — сказано в сообщении Роскосмоса.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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