Роскосмос запланировал запуск грузового корабля "Прогресс МС-32 на сентябрь

Корабль расконсервировали на Байконуре в рамках подготовки к запуску. «Прогресс-32» прошёл проверку состояния солнечных батарей и бортовых систем, предстоят испытания радиотехнических средств и проверка герметичности.

Предыдущий запуск «Прогресса МС-31» состоялся 3 июля, а стыковка с МКС успешно прошла 6 июля. Отправка грузов на МКС продолжается в установленном графике, подтвердили в госкорпорации.

«На Байконуре расконсервировали "Прогресс МС-32" и проверили состояние его солнечных батарей и бортовых систем. В июле корабль пройдёт испытания радиотехнических средств и проверку герметичности. Отправка очередного груза на МКС — в сентябре», — сказано в сообщении Роскосмоса.