Роскосмос запустит интернет-спутники «Рассвет» с Плесецка

Аппараты будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1» в декабре. Спутники обеспечат широкополосный доступ в интернет в любой точке Земли.

Коммерческий сервис спутниковой связи планируется запустить в 2027 году, с более чем 250 аппаратами на орбите. К 2035 году группировка должна достигнуть 900 спутников.