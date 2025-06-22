Роскосмос запустит интернет-спутники «Рассвет» с Плесецка

Опубликовано 22 июня 2025, 01:301 мин.
Роскосмос запустит интернет-спутники «Рассвет» с ПлесецкаБудут запущены первые 16 спутников
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе ПМЭФ 2025 рассказал, что первые 16 спутников низкоорбитальной группировки интернет-связи «Рассвет» компании-разработчика «Бюро 1440» планируется запустить с космодрома Плесецк.
Аппараты будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1» в декабре. Спутники обеспечат широкополосный доступ в интернет в любой точке Земли.
Коммерческий сервис спутниковой связи планируется запустить в 2027 году, с более чем 250 аппаратами на орбите. К 2035 году группировка должна достигнуть 900 спутников.