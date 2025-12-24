Роскосмос запустит с Восточного три студенческих спутника

Спутники будут заниматься мониторингом климата и отслеживанием космической погоды. В состав войдут «Хорс» №5 (МГТУ им. Баумана), «Владивосток-2» (ДВФУ) и «МорСат-1» (АмГУ и МАИ).

На спутниках установлены инновационные приборы, включая двигательные установки, приёмники АИС и системы трекинга АЗН-В.

Запуск станет пятым в рамках программы, начатой в 2019 году