Роскосмос заявил о планах довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения

На совещании также обсуждалось производство Роскосмосом высокотехнологичных протезов с коленным модулем с микропроцессорным управлением «Актив-2». Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что это единственное серийное изделие такого класса, полностью разработанное и производимое в России.

В совещании участвовали представители Минобороны России, коллегии ВПК, госкорпорации «Роскосмос» и ВНИИ «Центр», а также государственного фонда «Защитники Отечества».

«Встреча стала началом для превращения идеи в большой и важный проект с участием Министерства обороны России, который поможет российским предприятиям разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения в сфере медицинской реабилитации», — сказано в сообщении.