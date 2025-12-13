Роскосмос заявил о планах довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения

Опубликовано 13 декабря 2025, 18:381 мин.
Роскосмос заявил о планах довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначенияОб этом говорили на межведомственном совещании
Роскосмос планирует увеличить долю гражданской и военной продукции до не менее чем 50% от общего выпуска ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на совещании, посвящённом диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе.
© Роскосмос
На совещании также обсуждалось производство Роскосмосом высокотехнологичных протезов с коленным модулем с микропроцессорным управлением «Актив-2». Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что это единственное серийное изделие такого класса, полностью разработанное и производимое в России.
В совещании участвовали представители Минобороны России, коллегии ВПК, госкорпорации «Роскосмос» и ВНИИ «Центр», а также государственного фонда «Защитники Отечества».
«Встреча стала началом для превращения идеи в большой и важный проект с участием Министерства обороны России, который поможет российским предприятиям разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения в сфере медицинской реабилитации», — сказано в сообщении.