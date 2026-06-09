Роснедра: Россия превосходит США по запасам сланцевой нефти

Основные сланцевые формации — баженовская свита Западной Сибири и доманик Урало-Поволжского региона. В США сланцевую нефть разрабатывают в условиях дефицита альтернатив, поэтому инвестиции туда идут активнее. В России же традиционная нефть остаётся более привлекательной экономически.

Тем не менее, работа над сланцевой добычей ведётся. Выдано 18 лицензий на технологические полигоны для отработки методов извлечения трудноизвлекаемых запасов. В проектах участвуют «Газпром нефть», «Роснефть» и ряд небольших компаний. По словам Казанова, это инвестиции в перспективу, и со временем масштаб добычи сланцевой нефти в России вырастет.

«Потенциал у нас, безусловно, есть — и он чётко локализован. Речь идёт о двух геологических формациях — баженовской свите Западной Сибири и доманике Урало-Поволжского региона. Для сравнения: в США запасы сланцевой нефти оцениваются примерно в 11 миллиардов тонн. Наша консервативная оценка по российским формациям — 30 миллиардов тонн. То есть по объёму запасов мы потенциально существенно превосходим США», — рассказал Казанов.