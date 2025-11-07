Рособоронэкспорт планирует в будущем развивать решения для космоса

По словам представителей Рособоронэкспорта, компания будет участвовать в разработке не только космических проектов, но и предлагать клиентам уникальные отечественные технологические решения. В частности, речь идёт о достижениях в области систем лазерного оружия и кибербезопасности.

«В "Рособоронэкспорте" планируют развивать и решения в области космоса, а также предлагать заказчикам уникальные российские перспективные технологии, например в области лазерного вооружения и кибербезопасности», — сказано в сообщении компании.