Рособоронэкспорт планирует в будущем развивать решения для космоса

Опубликовано 07 ноября 2025, 20:501 мин.
Рособоронэкспорт планирует в будущем развивать решения для космосаВ том числе кибербезопасность и лазерное оружие
Рособоронэкспорт, дочернее предприятие Ростеха, планирует в обозримом будущем расширить свою деятельность в сфере космических технологий. Об этом ТАСС сообщили представители госкомпании.
По словам представителей Рособоронэкспорта, компания будет участвовать в разработке не только космических проектов, но и предлагать клиентам уникальные отечественные технологические решения. В частности, речь идёт о достижениях в области систем лазерного оружия и кибербезопасности.
«В "Рособоронэкспорте" планируют развивать и решения в области космоса, а также предлагать заказчикам уникальные российские перспективные технологии, например в области лазерного вооружения и кибербезопасности», — сказано в сообщении компании.