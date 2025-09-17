Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака «Reno»

В феврале 2025 года глава Renault Лука де Мео заявил, что компания подумывает о возвращении на российский рынок. В октябре 2024 года Renault подала заявку на регистрацию торговой марки «Reno» для производства и продажи автомобилей. В апреле 2025 года эта заявка была временно одобрена.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиньшина объяснила, что Renault может не получить окончательного одобрения, если не ответит в течение нескольких недель. Эксперт отметила, что есть причина, по которой Роспатент может отклонить товарный знак «Reno». Они нашли другой товарный знак, который очень похож на этот и уже существует в России. Этот другой товарный знак также был зарегистрирован Renault, но его адрес отличается от того, который французская комипания указала в своей новой заявке.

Чтобы устранить эту проблему, Renault необходимо изменить адрес в своей регистрации товарного знака и сообщить об этих изменениях в Роспатент. Это поможет Renault избежать отклонения заявки на товарный знак.