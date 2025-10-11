Роспатент продлил действие товарного знака платёжной системы Visa до 2035 года

Директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что существенных мер по блокировке карт Visa и Mastercard в стране не планируется.

Изначально срок действия товарного знака должен был истечь в декабре 2025 года, но Visa подала заявку на продление, которая была удовлетворена Роспатентом.