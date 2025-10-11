Роспатент продлил действие товарного знака платёжной системы Visa до 2035 года

Опубликовано 11 октября 2025, 19:231 мин.
Роспатент продлил действие товарного знака платёжной системы Visa до 2035 годаКомпания своевременно продлила срок действия товарного знака
РИА Новости сообщают, что Роспатент продлил действие товарного знака международной платёжной системы Visa в России до декабря 2035 года.
Директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что существенных мер по блокировке карт Visa и Mastercard в стране не планируется.
Изначально срок действия товарного знака должен был истечь в декабре 2025 года, но Visa подала заявку на продление, которая была удовлетворена Роспатентом.