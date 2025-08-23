В России
Опубликовано 23 августа 2025, 21:48
1 мин.

Роспотребнадзор поддержал идею полного запрета вейпов на уровне регионов

Законопроект уже продвигается
Роспотребнадзор одобрил и «концептуально поддержал» законопроект, направленный на днях в Госдуму, который позволит российским регионам полностью запрещать продажу вейпов.
© Macrovector / Freepik

Как пишет РИА Новости, президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который выступил за право регионов запрещать вейпы. Также планируется протестировать эту идею в Нижегородской области. Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроект уже отправлен в рассмотрение в правительство.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.