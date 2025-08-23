Роспотребнадзор поддержал идею полного запрета вейпов на уровне регионов

Как пишет РИА Новости, президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который выступил за право регионов запрещать вейпы. Также планируется протестировать эту идею в Нижегородской области. Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроект уже отправлен в рассмотрение в правительство.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.