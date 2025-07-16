Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с корью в стране

Согласно информации Роспотребнадзора, более 90% очагов кори не распространяются. Это стало возможным благодаря своевременно проведённым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию населения. Подчёркивается, что болеют преимущественно не привитые лица.

Также отмечается, что в 2023-2024 годах в России и других странах наблюдался рост заболеваемости корью. Пик пришёлся на март 2024 года, после чего заболеваемость начала снижаться.

В ведомстве подчеркнули, что за первые шесть месяцев 2025 года планы по вакцинации и ревакцинации против кори среди населения были выполнены на 74,3% и 50,4% соответственно.

«Благодаря проведению комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизации населения, в настоящее время в РФ эпидситуация по заболеваемости корью стабилизировалась. Также благодаря оперативно проводимой иммунизации по эпидпоказаниям более 90% очагов кори не имеют распространения», — сказано в сообщении.