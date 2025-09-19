В России
Опубликовано 19 сентября 2025, 22:49
Росреестр сообщил о 46 мошеннических копиях своего сайта

«Подделки» заблокированы
РИА Новости сообщает, что с января по сентябрь 2025 года Росреестр выявил 46 сайтов и 15 Telegram-каналов, незаконно предлагавших услуги по продаже выписок из ЕГРН. Всего 61 мошеннический ресурс.
Эти 46 ресурсов — мошеннические копии официального сайта Росреестра, а 12 Telegram-каналов из 15 уже заблокированы. Отмечается, что за девять месяцев 2024 года Росреестр заблокировал 78 сайтов и 13 Telegram-каналов за подобные нарушения.

Лица, обращающиеся за такими услугами, часто получают ложную информацию. При этом стоит важно знать, что в 2021 году принят закон, запрещающий незаконную продажу данных из ЕГРН, но он не касается профессиональных участников рынка, которые используют данные ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.

«Количество подобных интернет-сервисов постепенно сокращается, поскольку Росреестр и органы прокуратуры РФ своевременно реагируют на новые каналы незаконной продажи сведений из ЕГРН», — сказано в материале.