«Россети» и МТС внедрят ИИ для борьбы с хищениями электроэнергии

Основой для совместной работы станет программно-аппаратный комплекс МТС EnergyTool, который применяется с 2021 года для обнаружения случаев безучетного потребления. Самообучающаяся модель платформы анализирует данные и выявляет аномалии в энергопотреблении, определяя потенциальные места хищений.

Выявленные объекты будут наноситься на интерактивную карту, что позволит оперативным бригадам проводить проверки. По данным компаний, это в среднем в три раза повышает результативность выявления нарушений.

Представители «Россетей» отметили, что искусственный интеллект способен трансформировать традиционные отрасли, включая электроэнергетику. Применение аналитических инструментов поможет повышать надёжность сетей и выявлять незаконные подключения.