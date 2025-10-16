В России
«Россети» и МТС внедрят ИИ для борьбы с хищениями электроэнергии

Платформа EnergyTool поможет выявлять нелегальные подключения
ПАО «Россети» и МТС подписали соглашение о совместной работе над выявлением хищений электроэнергии и нелегальных майнинговых ферм. Документ был подписан на форуме «Российская энергетическая неделя». Компании планируют протестировать решения для сетевого комплекса на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Основой для совместной работы станет программно-аппаратный комплекс МТС EnergyTool, который применяется с 2021 года для обнаружения случаев безучетного потребления. Самообучающаяся модель платформы анализирует данные и выявляет аномалии в энергопотреблении, определяя потенциальные места хищений.

Выявленные объекты будут наноситься на интерактивную карту, что позволит оперативным бригадам проводить проверки. По данным компаний, это в среднем в три раза повышает результативность выявления нарушений.

Представители «Россетей» отметили, что искусственный интеллект способен трансформировать традиционные отрасли, включая электроэнергетику. Применение аналитических инструментов поможет повышать надёжность сетей и выявлять незаконные подключения.