«Россети» подвели итоги работы ЕНЭС за первое полугодие 2026 года

На совещании обсудили итоги технологического присоединения к ЕНЭС и исполнение инвестиционной программы. Особое внимание уделили безопасности инфраструктуры и снижению производственного травматизма. Ключевой задачей магистрального комплекса Муров назвал своевременную и полную подготовку к осенне-зимнему периоду. В числе приоритетов — выполнение показателей надёжности, инвестиционной и производственной программ.

В совещании участвовали руководители филиалов МЭС и дочерних обществ, задействованных в работе магистральной сети. Сокращение нарушений в Сибирском филиале стало одним из главных достижений полугодия. Работа остальных региональных подразделений также получила положительную оценку.