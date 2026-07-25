«Россети» подвели итоги работы ЕНЭС за первое полугодие 2026 года

Опубликовано 25 июля 2026, 21:251 мин.
«Россети» подвели итоги работы ЕНЭС за первое полугодие 2026 годаОтмечено снижение числа аварийных отключений по ряду регионов
Первый заместитель гендиректора «Россетей» Андрей Муров провёл в Санкт-Петербурге совещание по итогам работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) за январь — июнь 2026 года. Лучшую динамику надёжности показал Сибирский филиал, сокративший число аварийных отключений более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечена положительная работа Забайкальского, Московского и Хакасского предприятий магистральных сетей.
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На совещании обсудили итоги технологического присоединения к ЕНЭС и исполнение инвестиционной программы. Особое внимание уделили безопасности инфраструктуры и снижению производственного травматизма. Ключевой задачей магистрального комплекса Муров назвал своевременную и полную подготовку к осенне-зимнему периоду. В числе приоритетов — выполнение показателей надёжности, инвестиционной и производственной программ.
В совещании участвовали руководители филиалов МЭС и дочерних обществ, задействованных в работе магистральной сети. Сокращение нарушений в Сибирском филиале стало одним из главных достижений полугодия. Работа остальных региональных подразделений также получила положительную оценку.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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