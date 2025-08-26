В России
«Россети» построили цифровую линию связи в Сибири длиной 117 км

Инвестиции в проект превысили 400 миллионов рублей
Компания «Россети Тюмень» завершила строительство волоконно-оптической линии связи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Протяжённость новой цифровой магистрали составляет 117 километров. Общий объём инвестиций в проект превысил 400 миллионов рублей.
Линия связи проложена вдоль энерготранзита 110 кВ «Прогресс — Таврическая». Она соединила центр управления сетями в Когалыме с пятью удалёнными подстанциями, обеспечивающими электроэнергией нефтяные месторождения компании «Лукойл». Среди них — Ватьёганское месторождение, одно из крупнейших в Западной Сибири.

На всех объектах установлено современное оборудование российского производства для обработки цифровых сигналов. Использование волоконно-оптической технологии обеспечивает высокую скорость передачи данных, устойчивость к электромагнитным помехам и защиту от несанкционированного доступа.

Часть оптических волокон будет доступна для аренды телекоммуникационным компаниям. Это может способствовать развитию цифровых сервисов для населения и промышленных предприятий в регионе.

Проект является частью программы группы «Россети» по развитию цифровой инфраструктуры связи в регионах присутствия. Ранее, в июле 2025 года, компания ввела в эксплуатацию 135-километровую линию связи в Омской области.

