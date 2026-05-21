Опубликовано 21 мая 2026, 11:451 мин.
«Россети» замкнут энергокольцо в Сочи за 120 миллиардов
Группа «Россети» взялась за амбициозный проект — строительство энергокольца на 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Глава компании Андрей Рюмин рассказал ТАСС, что проектные работы уже стартовали, хотя источник финансирования пока под вопросом.
По нормативным срокам проектирование займет пару лет, после чего начнется непосредственно стройка. Весь проект оценивается в 120 миллиардов рублей, а финишную ленточку планируют разрезать в 2030 году. Главная задача — ликвидировать дефицит мощности в энергосистеме Юга России, который особенно остро ощущается в курортной зоне.
«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, объединяющая 39 дочерних и зависимых обществ. В холдинг входят 17 сетевых компаний, включая «Россети Центр», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие региональные энергогиганты. Так что опыта реализации масштабных инфраструктурных проектов у компании хватает.