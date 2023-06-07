России удалось импортозаместить электронику для автомобилей

России удалось импортозаместить электронику для автомобилейИ унифицировать базовую радиоэлектронику
Отечественным производителям удалось заместить зарубежные блоки управления для автомобилей, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Российским предприятиям удалось наладить импортозамещение ряда важных компонентов для производства автомобилей — электронных блоков управления, жгутовой продукции и разъемов для нее, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Кроме того, частично удалось импортозаместить ряд датчиков и унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты, отметил чиновник. Этими мерами, по его словам, удалось избежать остановки конвейеров.
В настоящее время производством и поставками электроники для автомобильной промышленности занимаются, в частности, компании «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор», рассказал Шпак.
Зарубежные производители электронных блоков управления для автомобильной промышленности прекратили поставки в Россию, нарушая все договорные обязательства, подчеркнул замминистра.