России удалось импортозаместить электронику для автомобилей

Российским предприятиям удалось наладить импортозамещение ряда важных компонентов для производства автомобилей — электронных блоков управления, жгутовой продукции и разъемов для нее, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Кроме того, частично удалось импортозаместить ряд датчиков и унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты, отметил чиновник. Этими мерами, по его словам, удалось избежать остановки конвейеров.

В настоящее время производством и поставками электроники для автомобильной промышленности занимаются, в частности, компании «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор», рассказал Шпак.

Зарубежные производители электронных блоков управления для автомобильной промышленности прекратили поставки в Россию, нарушая все договорные обязательства, подчеркнул замминистра.