Российская ИИ-система помогла найти более 120 пропавших детей

Опубликовано 23 декабря 2025, 17:551 мин.
Российская ИИ-система помогла найти более 120 пропавших детейВ Новосибирской области
В Новосибирской области система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогла найти более 120 пропавших за год детей. Также с её помощью были обнаружены почти три тысячи преступников.
Продукт компании NtechLab, технологического партнера Ростеха, используется в регионе с 2023 года. Алгоритм FindFace Multi работает в составе комплекса «Безопасный город». Система анализирует видеопоток с городских камер, чтобы найти человека за доли секунды. Точность распознавания, по данным компании, превышает 99,9%.
На данный момент к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тысячи камер. В планах на 2026 год — увеличение их числа до 2,2 тысячи. Все камеры установлены в местах массового скопления людей.