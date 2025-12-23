Российская ИИ-система помогла найти более 120 пропавших детей

Продукт компании NtechLab, технологического партнера Ростеха, используется в регионе с 2023 года. Алгоритм FindFace Multi работает в составе комплекса «Безопасный город». Система анализирует видеопоток с городских камер, чтобы найти человека за доли секунды. Точность распознавания, по данным компании, превышает 99,9%.

На данный момент к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тысячи камер. В планах на 2026 год — увеличение их числа до 2,2 тысячи. Все камеры установлены в местах массового скопления людей.