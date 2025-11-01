Российская компания открыла ежедневно пополняющийся сервис со спутниковыми снимками

На платформе доступны снимки, сделанные камерами наблюдения на борту спутников-кубсатов различных размеров. Портал регулярно пополняется новыми фотографиями с разрешением около 200 метров на пиксель.

Содержимое сайта предназначено для некоммерческого использования, в том числе в образовательных и научных целях. Изображения, сопровождаемые метаданными, могут быть обработаны вручную или с помощью автоматизированных систем для анализа различных регионов Земли.

Глава «Спутникс» Владислав Иваненко подчеркнул, что целью компании является открытый доступ к космосу для предприятий и студентов в различных областях.

«Мы стремимся делать космос доступнее как бизнесу, так и студентам различных направлений, и, безусловно, способствовать развитию навыков у юных специалистов, формируя будущие кадры для космоса на основе реализованных нами как компанией решений», — отметил Иваненко.