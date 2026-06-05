Российская компания создала наушники «Пётр» с шифрованием связи для военных

Наушники герметичны и не боятся влаги. Интерком работает стабильно до 30 м, в идеальных условиях — до 200 м. В отличие от мировых аналогов канал связи зашифрован, что исключает утечку информации. Кроме того, наушники фиксируют и усиливают звуки шагов, хруста веток и шорох травы.

Настройка производится через мобильное приложение, предусмотрена система обновлений ПО. Военнослужащие специальных подразделений уже тестируют «Пётр» в боевых условиях и на полигонах. Разработка представлена на ПМЭФ.

«У нас получились абсолютно герметичные наушники, все платы закрыты от воздействия влаги. Мы реализовали интерком (локальную систему звуковой связи), связь, позволяющую вести общение между группой без использования радиостанций. Интерком у нас получилось реализовать стабильно на расстоянии до 30 м, в идеальных условиях до 200 м. В отличие от всех мировых аналогов у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику», — рассказал директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло.